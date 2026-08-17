أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كرستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يكشفان أول صور زفافهما بإطلالات تحمل قصة حبهما
كرستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يكشفان أول صور زفافهما بإطلالات تحمل قصة حبهما
A-
A+

كرستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يكشفان أول صور زفافهما بإطلالات تحمل قصة حبهما

فن و منوعات

2026-08-17 | 03:24
كرستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يكشفان أول صور زفافهما بإطلالات تحمل قصة حبهما
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كرستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يكشفان أول صور زفافهما بإطلالات تحمل قصة حبهما

كشفت مجلة "فوغ" عن الصور الأولى من زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، في ظهور لافت حمل رمزية خاصة مرتبطة ببداية قصة حبهما التي انطلقت قبل نحو عقد.

وظهر رونالدو وجورجينا في الصور بإطلالات من دار الأزياء الإيطالية "غوتشي"، في اختيار لم يكن عابراً، إذ تعود بداية تعارفهما إلى عام 2016 داخل أحد متاجر العلامة الشهيرة في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل آنذاك.

وبعد سنوات من العلاقة التي جذبت اهتمام الجمهور حول العالم، اختار الثنائي العودة إلى العلامة التي شهدت لقاءهما الأول لتكون حاضرة في الصور الأولى المرتبطة بزفافهما، في خطوة حملت الكثير من الدلالات الرومانسية.

وكان رونالدو قد أعلن زواجه من جورجينا عبر حسابه على "إنستغرام"، بصورة ظهرت فيها يداهما متشابكتين وخاتما الزواج، وأرفقها بتعليق مقتضب حمل الحرفين "C - G".

وأقيمت مراسم الزواج في مدينة كاشكايش البرتغالية وسط أجواء خاصة وعائلية، وبحضور أطفالهما وأفراد مقربين من العائلة، بعيداً عن الاحتفالات الجماهيرية الكبيرة.

وكان رونالدو قد تقدم للزواج من جورجينا في آب/أغسطس 2025، بعد علاقة استمرت لسنوات، قبل أن يتوج الثنائي قصتهما بالزواج رسمياً.

وخلال علاقتهما، أنجب الثنائي ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا، فيما أصبحت جورجينا جزءاً أساسياً من حياة أبناء رونالدو الآخرين وعائلته.

وجاء نشر الصور عبر "فوغ" ليعيد قصة رونالدو وجورجينا إلى نقطة البداية، فمن لقاء داخل متجر "غوتشي" في مدريد عام 2016، إلى إطلالات من العلامة نفسها في أول صور زفافهما بعد نحو عشر سنوات.

 
 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

نور علي تصبح خالة لأول مرة وشقيقتها تكشف جنس مولودها
10:00

نور علي تصبح خالة لأول مرة وشقيقتها تكشف جنس مولودها

احتفلت الفنانة السورية نور علي مع عائلتها بحمل شقيقتها صبحة بطفلها الأول، في مناسبة عائلية مميزة كشفت خلالها الأخيرة عن جنس مولودها المنتظر، لتستعد نور بذلك لخوض تجربة "الخالة" للمرة الأولى.

10:00

نور علي تصبح خالة لأول مرة وشقيقتها تكشف جنس مولودها

احتفلت الفنانة السورية نور علي مع عائلتها بحمل شقيقتها صبحة بطفلها الأول، في مناسبة عائلية مميزة كشفت خلالها الأخيرة عن جنس مولودها المنتظر، لتستعد نور بذلك لخوض تجربة "الخالة" للمرة الأولى.

الملكة رانيا تشارك الصور الأولى لتوأمي الأميرة إيمان "رانيا وتاليا"
09:30

الملكة رانيا تشارك الصور الأولى لتوأمي الأميرة إيمان "رانيا وتاليا"

في أول ظهور للتوأمتين المولودتين حديثاً، نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي صورة للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وهما يحملان حفيدتيهما "رانيا" و"تاليا"، وبدت ملامح الفرح والتأثر واضحة عليهما في لقطة عائلية عفوية.

09:30

الملكة رانيا تشارك الصور الأولى لتوأمي الأميرة إيمان "رانيا وتاليا"

في أول ظهور للتوأمتين المولودتين حديثاً، نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي صورة للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وهما يحملان حفيدتيهما "رانيا" و"تاليا"، وبدت ملامح الفرح والتأثر واضحة عليهما في لقطة عائلية عفوية.

وسامة ابن احلام الشامسي تخـ ـطف الأنظار وفخامة سيارته الرياضية حديث الجمهور
08:20

وسامة ابن احلام الشامسي تخـ ـطف الأنظار وفخامة سيارته الرياضية حديث الجمهور

عاد فاهد، نجل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، إلى دائرة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مجموعة من الصور التي وثقت جانباً من عطلته الصيفية برفقة أصدقائه، ولفت خلالها الأنظار بإطلالاته الأنيقة وسيارته الرياضية الفارهة.

08:20

وسامة ابن احلام الشامسي تخـ ـطف الأنظار وفخامة سيارته الرياضية حديث الجمهور

عاد فاهد، نجل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، إلى دائرة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مجموعة من الصور التي وثقت جانباً من عطلته الصيفية برفقة أصدقائه، ولفت خلالها الأنظار بإطلالاته الأنيقة وسيارته الرياضية الفارهة.

اخترنا لكم
نور علي تصبح خالة لأول مرة وشقيقتها تكشف جنس مولودها
10:00
الملكة رانيا تشارك الصور الأولى لتوأمي الأميرة إيمان "رانيا وتاليا"
09:30
وسامة ابن احلام الشامسي تخـ ـطف الأنظار وفخامة سيارته الرياضية حديث الجمهور
08:20
لورا خليل تعلن موعد تشييع زوجها الراحل وتفاصيل مراسم العزاء
08:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026