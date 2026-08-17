كرستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يكشفان أول صور زفافهما بإطلالات تحمل قصة حبهما

وظهر رونالدو وجورجينا في الصور بإطلالات من دار الأزياء "غوتشي"، في اختيار لم يكن عابراً، إذ تعود بداية تعارفهما إلى عام 2016 داخل أحد متاجر العلامة الشهيرة في ، حيث كانت جورجينا تعمل آنذاك.

وبعد العلاقة التي جذبت اهتمام الجمهور حول ، اختار العودة إلى العلامة التي شهدت لقاءهما الأول لتكون حاضرة في الصور الأولى المرتبطة بزفافهما، في خطوة حملت الكثير من الدلالات الرومانسية.

وكان رونالدو قد أعلن زواجه من جورجينا عبر حسابه على " "، بصورة ظهرت فيها يداهما متشابكتين وخاتما الزواج، وأرفقها بتعليق مقتضب حمل الحرفين "C - G".

وأقيمت مراسم الزواج في مدينة كاشكايش وسط أجواء خاصة وعائلية، وبحضور أطفالهما وأفراد مقربين من العائلة، بعيداً عن الاحتفالات الجماهيرية الكبيرة.

وكان رونالدو قد تقدم للزواج من جورجينا في آب/أغسطس 2025، بعد علاقة استمرت لسنوات، قبل أن يتوج الثنائي قصتهما بالزواج رسمياً.

وخلال علاقتهما، أنجب الثنائي ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا، فيما أصبحت جورجينا جزءاً أساسياً من حياة أبناء رونالدو الآخرين وعائلته.

وجاء نشر الصور عبر "فوغ" ليعيد قصة رونالدو وجورجينا إلى نقطة البداية، فمن لقاء داخل متجر "غوتشي" في مدريد عام 2016، إلى إطلالات من العلامة نفسها في أول صور زفافهما بعد نحو عشر سنوات.