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أخبار لبنان

الدوحة تجدد وقوفها إلى جانب لبنان وتدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام

2026-11-02 | 14:33
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الدوحة تجدد وقوفها إلى جانب لبنان وتدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام
الدوحة تجدد وقوفها إلى جانب لبنان وتدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إجراء اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس الحكومة نواف سلام، تناول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية.


وأوضحت الوزارة أن الاتصال استعرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك الرامي إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الهادفة إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

كما جدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه، مؤكداً استمرار وقوف الدوحة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
 
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نجل الرئيس التركي يزور لبنان الشهر الحالي.. وطرابلس أبرز محطات جولته
14:58

نجل الرئيس التركي يزور لبنان الشهر الحالي.. وطرابلس أبرز محطات جولته

أفادت معلومات الجديد بأن نجل الرئيس التركي نجم الدين بلال أردوغان، يصل إلى بيروت في الثاني عشر من الشهر الحالي، على أن يزور في اليوم التالي مدينة طرابلس، حيث يلتقي فعالياتها السياسية والروحية، ويجول على عدد من معالمها الأثرية والتاريخية.

14:58

نجل الرئيس التركي يزور لبنان الشهر الحالي.. وطرابلس أبرز محطات جولته

أفادت معلومات الجديد بأن نجل الرئيس التركي نجم الدين بلال أردوغان، يصل إلى بيروت في الثاني عشر من الشهر الحالي، على أن يزور في اليوم التالي مدينة طرابلس، حيث يلتقي فعالياتها السياسية والروحية، ويجول على عدد من معالمها الأثرية والتاريخية.

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