العملة الخضراء تهبط أمام اليورو... والسبب؟

وفي العملات المشفرة، اقتربت بتكوين من أعلى مستوى في عامين كانت قد سجلته يوم الأربعاء.

وذكر أويدا أن من السابق لأوانه التأكد من أن التضخم يقترب بشكل مستدام من المستوى المستهدف للبنك المركزي عند اثنين بالمئة، وشدد على ضرورة التدقيق في مزيد من البيانات حول توقعات الأجور.