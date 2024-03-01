العملة الخضراء تهبط أمام اليورو... والسبب؟
انخفض اليّن مقابل الدولار، الجمعة بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إنه من السابق لأوانه إعلان النصر في المعركة ضد التضخم، إلا أن الدولار انخفض مقابل اليورو بعد بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.
وفي العملات المشفرة، اقتربت بتكوين من أعلى مستوى في عامين كانت قد سجلته يوم الأربعاء.
وذكر أويدا أن من السابق لأوانه التأكد من أن التضخم يقترب بشكل مستدام من المستوى المستهدف للبنك المركزي عند اثنين بالمئة، وشدد على ضرورة التدقيق في مزيد من البيانات حول توقعات الأجور.