وزير الطاقة والمياه جو صدي: نحضر الأرضية الطلوبة للاستثمار في الكهرباء
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
النشرة
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف سيارة مركونة على جنب الطريق في بلدة زبقين جنوب لبنان ولا اصابات
2026-01-19 | 16:34
A-
A+
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف سيارة مركونة على جنب الطريق في بلدة زبقين جنوب لبنان ولا اصابات
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف سيارة مركونة على جنب الطريق في بلدة زبقين جنوب لبنان ولا اصابات
النشرة
محليات
الجديد:
مسيرة
تستهدف
سيارة
مركونة
الطريق
زبقين
لبنان
اصابات
محليات
03:38
وزير الطاقة والمياه جو صدي: نحضر الأرضية الطلوبة للاستثمار في الكهرباء
محليات
03:33
حول أزمة الكهرباء.. مؤتمر صحافي لوزير الطاقة
عربي و دولي
03:31
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
