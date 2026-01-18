مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026

بعد أسبوعٍ حافل "وهلأ شو .." ؟// فباستثناء "هزة البقاع" الخفيفة/ وتململِ الفوالق الطبيعية في حركةٍ لا تدعو للهلع/ هدأ نشاطُ "البركان" الدبلوماسي/ فتفرق المبعوثون وعاد كلٌ منهم إلى غايته/ تاركين بصمتَهم الإيجابية ومظلةَ دعمٍ للبنان/ ووعودَ مؤجلة على شروطٍ تطبيقية يبدأ مسارُ تنفيذَها شمال النهر تحت عنوان "الاحتواء" فيما يخص المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح/ وينتهي في باريس بتحديدِ تاريخِ انعقادِ مؤتمرِ دعم الجيش/ مع قيمةٍ مضافة بإزالة الشوائب من على طريق الرياض والاتكالِ على دعم المملكة لما تمثله من وزنٍ سياسيٍ ثقيل في مرحلةٍ حساسة لا تُلقي بظلالها على فحسب بل فوق المنطقة/ في وقت تقع المنطقة على صفيح ساخن/ حيث تراجع منسوبُ الحرب على إيران/ لكنه لم يسقط من جدولِ الأعمالِ الأميركي والإسرائيلي/ "فجورج بوش" حاملةُ الطائرات أبحرت إلى البحر الأبيض المتوسط/ وشبكة (إي بي سي) نقلت عن مصادر مطلعة أن البنتاغون بصدد إرسال أصولٍ عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة/ فيما يجتمع الكابينيت الأمني والسياسي هذه الليلة لبحث عدة ملفات من بينها مجلسُ السلام في غزة بحسب القناة 12 العبرية/ وبحسب القنوات الدبلوماسية/ فبعد الحراكِ الثلاثي السعودي والقطري والعُماني/ الذي "فرمل" الضربة على إيران أعلن وزير خارجية السلطنة بدرالبوسعيدي أن طهران ترغب في التفاوض مع على الرغم من المواقف العلنية الصاخبة/ ووسط هذا الضجيج/ تحرك جمرُ "قسد" تحت الرماد السوري/ بانسحاباتٍ تكتيكية ملأت فراغَها القواتُ الحكومية السورية/ ودخلت على خطها القيادةُ المركزية الأميركية "سنتكوم" داعيةً إلى وقف ايِ أعمالٍ هجومية بين حلب والطبقة/ مع الترحيب بالجهود الرامية لمنع التصعيد/ ومن لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمبعوث الأميركي توم براك/ تفعلت خطوطُ الهاتف الساخنة/ فتلقى ولي العهد السعودي بن سلمان اتصالاً من الشرع/ بعيد اتصالٍ بين الرئيس السوري ومظلوم عبدي وجرى الاتفاقُ على إنجاز اتفاقِ وقفِ النار/ واندماجِ قسد الكامل في الجيش/ وأهم ما في الاتفاق بين الطرفين أن تتولى الحكومة السيطرة على المعابر الحدودية وحقولِ النفط والغاز في المنطقة/ وهنا بيت القصيد/ بعد سنواتٍ من تهريب النفط بدعمٍ أميركيٍ إسرائيلي / وإعادةِ "تأميمه" كمصدرٍ مالي يساهم في النهوض بسوريا// خرجت قضيةُ الكردية من أرض الصراع إلى العلاج بالاتفاق والحوار/ "وروح الحوار" سيجري استحضُارها غداً على مستوى عالمي في دافوس/ حيث سينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي على فالقٍ جيوسياسي تتصارع فيه السياسة مع الاقتصاد مع حرب الرسوم الجمركية وأنابيب النفط والطاقة والذكاء الاصطناعي/ سيشارك في المنتدى أكثر من خمسة وستين رئيس دولة وحكومة/ ومنهم رئيسُ الحكومة نواف سلام على رأس وفدٍ وزاري/ على أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نجم" المنتدى بلا منازع / فوق منصةٍ تشكل مساحةً لعقد الصفقات ورسمِ ملامح السياسات الدولية والاقتصادية / في زمنٍ تنزاح فيه الجغرافيا ويُعاد تركيبُ النفوذ فوق خرائطها / ويدار فيه بقوانينه ومجلسِ أمنه وضمناً على إصبع "القيصر ترامب" الوسطى//