أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية 02-11-2026

2026-11-02 | 13:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2026

طريقُ بيروت دمشق سلكَ اليومَ على مستوى نائبِ رئيسِ الحكومة ووفدٍ وَزاري برُتبةِ تربيةٍ وشؤونٍ اجتماعية ووزيرِ عملٍ بصفتِه الحكومية لا ببصمته الحزبية / والوفدُ اللبناني بعُدَّتِه وعَتادِه حَملَ سَلّةَ القضايا العالقة بين البلدين / وعلى نيّةِ البحثِ عن الحلول الممكنة واعادةِ تفعيل التعاون المشترك / بدأتِ اجتماعاتُ المعالَجة / وخلفَ العناوينِ المُعلَنة / وبحَسَبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ للجديد / فقد تمّ الاتفاقُ على عددٍ من النِقاط الاساسية / منها زيادةُ التنسيقِ السياسي والامني بهدف التنبّهِ من خطرِ التمدد الاسرائيلي في كلٍ من لبنانَ وسوريا / اضافةً الى ضرورةِ ضبطِ الحدود / وقد طُلب من الجانبِ اللبناني زيادةُ منسوبِ الرصدِ والمتابَعة لضبط ما يمكنُ تهريبُه عبر المعابرِ الحدودية / اما الجانبُ اللبناني فقد تحدَّثَ بشكلٍ مباشِر عن موضوع الوجود السوري في لبنان وضرورةِ العمل على تنظيمه وتأطيرِه ضِمنَ برامجَ للعودةِ الآمِنة والكريمة / وقد ابدى الجانبُ السوري تفهُّمَه للموضوع / اما البنودُ التطبيقية للتفاهمات المشتركة فقد رُفّعت الى الاجتماعِ المرتَقَب للّجنةِ العليا اواخرَ الشهرِ الحالي والتي سيترأسُها عن الجانب اللبناني رئيسُ الحكومة نواف سلام في زيارةٍ دمشقيةٍ ثانية /./ ومن طريق المصنع السالكة على خَطَّين الى طريق الجنوب المعبَّدة بمَخاطرِ التصعيد واستمرارِ الغارات والجرفِ والتدمير / وهناك تتقاطَعُ السيناريوهاتُ بين مدٍ وجَزْرٍ ضِمنَ ايقاعٍ تتسابقُ فيه حظوظُ التهدئةِ وبوادرُ الحرب / والى المِلفِّ الأوسع تتجهُ الأنظار / حيث  المسارُ الأميركيُّ الإيراني الذي  لم تُغلَقْ فيه أبوابُ التفاوضِ على الرَّغم من تصاعدِ التهديدات العسكرية. فبعد جولةِ محادثاتٍ في الدوحة، غادر الوفدُ الإيرانيُّ المفاوِض العاصمةَ القطرية/ بعدما مَكَث لثلاثة ايام متواصِلة/ والدورُ القطري على خطوطِ الوَساطةِ والتفاوض يكتسِبُ اهميتَه الِمحورية من خلال المثابَرةِ والتصميم وكسبِ المصداقية معَ مختلِفِ اطرافِ القضية / ومن هنا تتزاحَمُ الخِياراتُ بين انجازِ التسوية  واستئنافِ الحرب وسط تكثيفِ الجهود واستعدادِ الاطراف لمتابعة المسار معَ استمرار تداولِ  مُسَوَّدةِ مقترحٍ لاتفاقٍ محتمل / قد يُرخِي بحلوله على كلِّ جَبَهات المنطقة ومنها لبنان / وعندها قد يتم تداولُ سيناريوهاتٍ قابلة للصَّرفِ على الارضِ اللبنانية / من بينها التزامٌ ايراني بمعالجة سلاحِ حزبِ الله مقابلَ التزام اميركي بانسحابٍ اسرائيليٍّ كامل من لبنان قد يمهِّدُ الطريقَ لاستكمال  التفاوض والترتيبات الامنية/./ كلُّ ذلك يبدو مؤجَّلاً ومُعلَّقاً على استحقاقٍ نِصفي يضعُ الولاياتِ المتحدة الاميركية تحت انظارِ العالم المترقّب لانتصارٍ او هزيمةٍ بين جُمهوريين وديمقراطيين / وعلى حصيلةِ النتائجِ تنعكسُ اولوياتُ الاجندة المستقبلية من مِلفاتِ الحرب والتفاوضِ الى السياسةِ الخارجية واعادةِ رسمِ المنطقة بحروبها وتسوياتِها ومَعابِرها وممراتِها / وغداً تنطلقُ صافِرةُ البداية .
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

02-11-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 01-11-2026

اقرأ ايضا في النشرة

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026