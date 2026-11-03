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مراسل الجديد: خلل يؤثر على نحو 1,000 بطاقة اقتراع مبكرة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا والسلطات تعتزم إعادة مسحها علناً واحتسابها بعد موافقة مجلس الانتخابات
مراسل الجديد: خلل يؤثر على نحو 1,000 بطاقة اقتراع مبكرة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا والسلطات تعتزم إعادة مسحها علناً واحتسابها بعد موافقة مجلس الانتخابات
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مقدمة النشرة المسائية 03-11-2026

2026-11-03 | 13:02
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مقدمة النشرة المسائية 03-11-2026

على وقعِ طبول الحرب/ تتساقَطُ الأوراقُ الأميركية في صناديقِ الاقتراع النِصفية/ وفي داخلِها يتصارعُ جُمهوريونَ وديمقراطيون على نِصفِ ولايةٍ متبقية من عُمر عهدٍ رئاسي/ الولاياتُ الخمسون تخوضُ سِباقاً بين فيلٍ وحمار/ كشعارَيْنِ لحزبَينِ يتنافسانِ في انتخاباتٍ تبدو كأنَّها جبهةُ حربٍ اكثرَ منها مواجَهةً سياسيةً انتخابية/./ وإذا كان الديمقراطيونَ وبحَسَبِ استطلاعات الرأي قد ضَمِنُوا الحسمَ لصالحهم في مجلس النواب/ فإنَّ المعركةَ المحتدِمة تدورُ في اروقة مقاعدِ مجلسِ الشيوخ وَسَط اقبالٍ ديمقراطيٍّ كثيف وجُمهوريٍّ ضعيف/ وتتركز الأنظارُ على ولاياتٍ وُصِفت بالحاسمة مثل تكساس وميشيغن وماين والاسكا/ هناك سوف تُختَبَرُ القُدرةُ على حسم الأصواتِ المتبقية وخلطِ النتائجِ والتأثيرِ في حصيلتِها النهائية/./ وعلى ارتفاعِ أَحَدَ عَشَرَ ملياراً وستِّمئةِ مِليون دولار من الإنفاق الانتخابي الإعلاني/ يَتَبارى المرشحونَ على عناوينَ يتصدرُها الاقتصادُ والرعايةُ الصِحية/ فيما يَحضُر الوضعُ في الشرق الاوسط واسعارُ النِفط ضِمن المِلفاتِ المؤثِّرة في خِياراتهم/ والتي ستشكلُ اختباراً لمصير السنتَينِ المتبقيتينِ من الولاية الثانية لدونالد ترامب/ واستفتاءً على أَدائه الرئاسي في النِصف الاول من العهد/ ومن مكتبه البيضاوي يتابعُ ترامب وقائعَ العمليةِ الانتخابية متوجِّهاً الى المقترِعين بأنَّه عليهم الحفاظَ على اميركا عظيمة متفائلاً بنتائجَ ستكونُ افضلَ مما يَتوقع بحَسَب تعبيره/./ وقبل انتهاءِ اليومِ الانتخابي واقفالِ الصناديق وحلولِ النتائج/ أفرزتِ المنافَسةُ انتصاراً معنوياً للمرشح الديمقراطي من اصولٍ عربية عبدول السيد/ الذي توجَّه اليه ترامب بالمباشِر قائلاً إنَّ السيّد يكررُ التساؤلَ عن سبب تقديمِ اربعةِ مليارات دولار سنوياً لاسرائيل/ ووقْفَ المساعدات سيُزيلُ هذه القِصة/ والروايةُ الأهم انَّ عبدول السيد وقبل دخولِه الكونغرس يكونُ قد ساهم بانتقاداته المستمرة في الدفع باتجاه اتخاذِ قرارٍ غيرِ مسبوق في مسار الادارةِ الاميركية ويتمثلُ بوقفِ المساعداتِ العسكرية السنوية لاسرائيل/ وهذا بحد ذاتِه انجازٌ مُكتملُ الاوصاف يتَخَطى حدودَ المعاركِ الانتخابية النِصفية// أمّا خارجَ حدودِ المنافَسةِ الجمهوريةِ الديمقراطية داخلَ الولاياتِ الخمسين/ فتجلسُ على مفتَرقِ الطريق الصعب خِياراتُ الحربِ أو التسوية/ وبعد انقضاءِ الاستحقاقِ النِصفي تأتي أيامُ القراراتِ الحاسمة/ بين طاولاتِ الوَساطة وغرفِ العمليات حيث تقفُ المنطقةُ أمام أسبوعٍ بالغِ الحساسية/ تتقاطَعُ فيه حساباتُ السياسة معَ احتمالاتِ الحرب/ وتستمر الوَساطةُ القطرية في التحركِ لإحداث اختراقٍ تفاوضي يمكنُ البناءُ عليه/ وَسَطَ تأكيدٍ باستمرار فُرصِ التوصلِ إلى تفاهمٍ يمهّدُ لمفاوضاتٍ أوسع// وفي مقابل المساعي الدبلوماسية ترتفعُ المؤشراتُ العسكريةُ الاسرائيلية إلى مستوياتٍ تُنذِر بإحتمال التصعيد معَ تداولِ معلومات عن نقلِ الجزءِ الاكبر من قوات الاحتياط إلى الحدود اللبنانية ورفعِ مستوى الجاهزية تحسباً لمواجهةٍ اقليمية قد تشمُلُ ايران وحلفاءَها/ لكنّ الحساباتِ العسكريةَ في اسرائيل لا تنفصلُ عن المشهد السياسي الداخلي معَ توافقِ قياداتِ أحزابِ المعارَضة على توصيةِ الرئيسِ الاسرائيلي بتكليف غادي ايزنكوت بتشكيلِ الحكومة الجديدة/ في خُطوةٍ تَفتحُ فصلاً جديداً من التجاذبات على السلطة// وبين وَساطاتٍ مستمرة ورِهاناتِ واشنطن وحِساباتِ طهران، تبقى الساعاتُ المقبلة حاسمةً على صعيدِ تحييدِ المنطقة عن العاصفة أو الوقوعِ في هاويةِ حربٍ جديدة.
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