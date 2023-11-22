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ديفيد ساترفيلد لـ #الجديد: إن مستقبل شعب غزة باقٍ في غزة وليس في أيّ مكانٍ آخر
2023-11-22 | 09:35
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ديفيد ساترفيلد لـ #الجديد: إن مستقبل شعب غزة باقٍ في غزة وليس في أيّ مكانٍ آخر
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ديفيد ساترفيلد لـ #الجديد: إن مستقبل شعب غزة باقٍ في غزة وليس في أيّ مكانٍ آخر
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محليات
ساترفيلد
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