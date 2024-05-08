معلومات الجديد: البرلمان الاوروبي وافق على طلب ميقاتي بتخصيص الاموال لدعم لبنان وبناه التحتية على اعتبار انه يستضيف أكثر من مليون ونصف نازح

معلومات الجديد: ميقاتي سيخبر لجنة الخارجية والمغتربين بالنقطة الأبرز الذي سيتم طرحها في مؤتمر بروكسل وهي المطالبة بتقديم الدعم المادي فقط للنازحين السوريين الذين يرغبون في العودة الى ديارهم