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زياد أسود لـ هنا بيروت: لا يمكن لأحد الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس بشكل ديمقراطي دون أن يكون هناك قرار دولي
2024-07-16 | 08:44
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زياد أسود لـ هنا بيروت: لا يمكن لأحد الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس بشكل ديمقراطي دون أن يكون هناك قرار دولي
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زياد أسود لـ هنا بيروت: لا يمكن لأحد الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس بشكل ديمقراطي دون أن يكون هناك قرار دولي
خاص الجديد
بيروت:
الذهاب
النواب
وانتخاب
ديمقراطي
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زياد أسود لـ هنا بيروت: التحالفات يجب أن تقدم حلولاً للناس "بس الشباب ضيعوا البوصلة" وعلى رأسهم جبران باسيل ومن يريد إصلاح أداءه السياسي يجب أن يغير خطابه السياسي أولاً وهذا ما لا يستطيع جبران فعله
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