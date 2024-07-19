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مطارا بكين لم يتأثرا بالعطل التكنولوجي العالمي
مطارا بكين لم يتأثرا بالعطل التكنولوجي العالمي
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مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية لـ #الجديد: الشبكة الوطنية لم تتأثر جراء الخلل العالمي ولا أعطال بأوجيرو وألفا وتاتش حتى الآن
2024-07-19 | 05:01
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مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية لـ #الجديد: الشبكة الوطنية لم تتأثر جراء الخلل العالمي ولا أعطال بأوجيرو وألفا وتاتش حتى الآن
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فادي الحسن لـ #الجديد: العطل التقني العالمي أثّر لبعض الوقت على أنظمة التسجيل والحجوزات لكن الامور عادت إلى طبيعتها وحركة الطيران لم تتأثر
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