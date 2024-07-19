مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية لـ #الجديد: الشبكة الوطنية لم تتأثر جراء الخلل العالمي ولا أعطال بأوجيرو وألفا وتاتش حتى الآن

العودة الى الأعلى فادي الحسن لـ #الجديد: العطل التقني العالمي أثّر لبعض الوقت على أنظمة التسجيل والحجوزات لكن الامور عادت إلى طبيعتها وحركة الطيران لم تتأثر