الجديد تكشف عن تطورات لافتة في قضية "طفل العيرونية"

وتابعت المعلومات عينها أنه "وبناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في الشمال تم تكليف طبيب شرعي رابع وأكد بعد إجراء كشفه أنه لا يوجد آثار تحرش كما وأن الطبيب ن. الأيوبي قد تراجع عن قراره بموضوع التحرش الذي أعطاه سابقاً"، مؤكدةً أنه "بمراجعة القاضي باسيل وبعد إطلاعه على الموضوع أشار بختم المحضر بصورته الحاضرة وإيداعه إياه مع الموقوفين والد الطفل وعمه بواسطة مفرزة طرابلس القضائية".