الجديد تكشف عن تطورات لافتة في قضية "طفل العيرونية"
أفادت معلومات قناة "الجديد" بأنه "تم إجراء فحص المخدرات من قبل مكتب مكافحة المخدرات في الشمال لوالد الطفل المتوفي المدعو ش.كنجو بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في الشمال القاضي غسان باسيل وقد أتت النتيجة سلبية ولا يوجد أي آثار للمخدرات بجسمه".
وتابعت المعلومات عينها أنه "وبناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في الشمال تم تكليف طبيب شرعي رابع وأكد بعد إجراء كشفه أنه لا يوجد آثار تحرش كما وأن الطبيب ن. الأيوبي قد تراجع عن قراره بموضوع التحرش الذي أعطاه سابقاً"، مؤكدةً أنه "بمراجعة القاضي باسيل وبعد إطلاعه على الموضوع أشار بختم المحضر بصورته الحاضرة وإيداعه إياه مع الموقوفين والد الطفل وعمه بواسطة مفرزة طرابلس القضائية".