معلومات الجديد: نتائج الثانوية العامة ستصدر الليلة في وقت متأخّر بعدما دعت وزارة التربية رؤساء اللجان الفاحصة إلى اجتماع في دائرة الامتحانات

حكم أمهز لـ هنا بيروت: اتصالات تجري لحل الأزمة الحالية بين إسرائيل واليمن مع تهديدات لليمن تهدف إلى وقف عملية السلام مع السعودية وتدمير اقتصادهم لكن التأكيد هو أن الرد اليمني اتٍ