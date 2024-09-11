معلومات الجديد: القاضي حلاوي سيستمع غدا الى ثلاثة شهود هم المحامي ميكي تويني وكل من بيار كنعان ونعمان ندور من مصرف لبنان ولكن المحامي مروان الخوري لن يدلي بشهادته بداعي السفر