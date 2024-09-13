الطريق السريع للموت.. "شوارع لبنان"| التفاصيل في النشرة المسائية

كشفت مصادر الجديد أن اللجنة الخماسية تتعامل بإيجابية مع المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرة إلى أنها لا تفرض على الأطراف السياسية المشاركة أو عدمها في هذه المبادرة.



وأضافت المصادر أن الخماسية لا تمتلك صيغة جديدة أو مشروع حل متكامل، لكنها تسعى بشكل رئيسي إلى تقليص الفجوات بين الأطراف اللبنانية وتسهيل عملية التفاهم بينهم.



وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو، سيعقد اجتماعاً مع الرئيس نبيه بري يوم الاثنين المقبل.



من جهة أخرى، أكدت المصادر أن لبنان الرسمي لم يتلقَ بعد أي إشعار بموعد وصول المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت.