رئيس مطار بيروت فادي الحسن لـ الجديد: لا صحة للأخبار المتداولة عن إغلاق المطار وتوّقف حركة الطيران

رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط للجديد: تأخير الرحلات التي تصل في الصباح الباكر إلى مطار بيروت لغاية الغد سببه أننا لا نفضل تواجد عدد كبير من الطائرات في المطار بالوقت نفسه