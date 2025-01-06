علي المقداد لـ #هنا_بيروت: لا يمكن أن يصل رئيس للجمهورية يكسر الطرف الآخر

النائب علي المقداد لـ #هنا_بيروت: "الشرعية الدولية" تتشاجر فيما بينها لتصل إلى مكان تحقق مكاسبها فيه والجانب المصري فقط من الخماسية هو من لا يتدخّل بإسم الرئيس