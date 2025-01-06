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2025-01-06 | 08:28
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علي المقداد لـ #هنا_بيروت: لا يمكن أن يصل رئيس للجمهورية يكسر الطرف الآخر
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علي المقداد لـ #هنا_بيروت: لا يمكن أن يصل رئيس للجمهورية يكسر الطرف الآخر
خاص الجديد
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المقداد
#هنا_بيروت:
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الطرف
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