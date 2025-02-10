النائب فادي كرم لـ #هنا_بيروت: نحن "مع" بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها لعدم إعطاء حجة للعدو الإسرائيلي

النائب جورج عدوان: نحن كتكتل الجمهورية القوية لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك سلاح خارج الدولة اللبنانية وأجهزتها كما أننا لن نقبل إلا أن تستعيد الدولة كامل قرارها