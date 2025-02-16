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2025-02-16 | 15:15
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هادي حبيش لـ وهلق شو: كنا قد وضعنا شرطًا بإدراج مطار القليعات في البيان الوزاري وتكتل الاعتدال لا يزال يدرس قرار منح الثقة للحكومة
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النائب سجيع عطية لـ #الجديد: البيان الوزاري يتضمن بدء العمل بمطار القليعات ولا يمكن الاعتماد على مطار واحد في البلد
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