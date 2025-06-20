مراسل الجديد: شهيد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في برعشيت قضاء بنت جبيل

معلومات الجديد: إشكال آخر حصل على طاولة مجلس الوزراء بعد طرح مشروع البدء بتلزيم مطار القليعات إلا أن وزراء الثنائي عارضوا مطالبين أن يكون ذلك مترافقا مع تلزيم مطار رياق