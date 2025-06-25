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خاص الجديد

"ذبح وسكين وراية سوداء".. توقيف "داعشي" تسلّل إلى لبنان مقابل 100 دولار (صور)

2025-06-25 | 11:40
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&quot;ذبح وسكين وراية سوداء&quot;.. توقيف &quot;داعشي&quot; تسلّل إلى لبنان مقابل 100 دولار (صور)
"ذبح وسكين وراية سوداء".. توقيف "داعشي" تسلّل إلى لبنان مقابل 100 دولار (صور)

أفادت معلومات قناة "الجديد" بأنه "تمّ توقيف المواطن السوري (ح. أ) في منطقة البوار بعد دخوله بطريقة غير شرعية قبل يومين إلى لبنان مقابل 100 دولار.

وأعترف خلال التحقيق معه وتفتيش هاتفه، بعد إلقاء القبض عليه من قبل جهاز امن الدولة في كسروان، أنّه كان ينتمي إلى تنظيم "داعش"، وعُثر في هاتفه على صور له وهو يقف قرب راية تنظيم، وأخرى يظهر فيها مرتديًا بزّة عسكرية وحاملًا سلاحًا وخنجرًا بيده، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توثّق قيامه بعملية ذبح شخص. 
ولم ينكر الموقوف خلال التحقيق معه انه قام بعملية الذبح كما اعترف الموقوف بخضوعه لدورات شرعية وعسكري. واعترف انه لا يوجد مخطط امني في زيارته لبنان بل دخل اليها خلسة ليعمل فيها. 
 
 
 
"ذبح وسكين وراية سوداء".. توقيف "داعشي" تسلّل إلى لبنان مقابل 100 دولار (صور)

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