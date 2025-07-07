أوساط حزب الله تكشف لـ الجديد: لهذا السبب "تراجعت" حدية الموقف الأميركي





أفادت أوساط لقناة الجديد بأن "خطاب الموفد الاميركي كان دبلوماسيا وبعيدا عن الإستفزاز"، مضيفةً: "دعوة براك اللبنانيين للحوار هو تبني لموقف حزب وحركة أمل ولموقف رئيس الجمهورية بأن اللبنانيين قادرون بالحوار معالجة كل أمورهم ومشاكلهم".

وتابعت الأوساط عينها، تعليقا على تصريح باراك ان طرف سياسي في ، "وجود حزب السياسي ليس بحاجة لاعتراف من احد انما هو مكرس من خلال التمثيل والارادة الشعبية والكتلة النيابية"، مشددةً على أن "وحدة الموقف الرسمي اللبناني بعد التشاور مع حزب الله أدت الى تراجع حدية الموقف الأميركي والإقتراب الى الموضوعية لا سيما اذا فهم الأميركي ان عودة لبنان الى موقعه في المنطقة تبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي".

ودعت الى "التأكيد على الموقف اللبناني الموحد وأن يقف اللبنانيون صفا واحدا ما سيفرض على الجانب الأميركي الضغط على اسرئيل لاحترام السيادة اللبنانية وتقصير عمر العدوان والإحتلال على لبنان خصوصا ان الإسرائيلي يراهن على التفرقة في الداخل اللبناني لمواصلة عدوانه".