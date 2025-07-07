أوساط حزب الله تكشف لـ الجديد: لهذا السبب "تراجعت" حدية الموقف الأميركي

وتابعت الأوساط عينها، تعليقا على تصريح باراك ان حزب الله
طرف سياسي في لبنان
، "وجود حزب الله
السياسي ليس بحاجة لاعتراف من احد انما هو مكرس من خلال التمثيل والارادة الشعبية والكتلة النيابية"، مشددةً على أن "وحدة الموقف الرسمي اللبناني بعد التشاور مع حزب الله أدت الى تراجع حدية الموقف الأميركي والإقتراب الى الموضوعية لا سيما اذا فهم الأميركي ان عودة لبنان الى موقعه في المنطقة تبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي".
ودعت الى "التأكيد على الموقف اللبناني الموحد وأن يقف اللبنانيون صفا واحدا ما سيفرض على الجانب الأميركي الضغط على اسرئيل لاحترام السيادة اللبنانية وتقصير عمر العدوان والإحتلال على لبنان خصوصا ان الإسرائيلي يراهن على التفرقة في الداخل اللبناني لمواصلة عدوانه".