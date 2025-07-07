برّي "مرتاح" عكس الأجواء المشحونة.. إليكم ما نقل زواره لـ "الجديد"

خاص

أكد زوّار رئيس نبيه برّي لقناة "الجديد" أنّه عبّر عن ارتياحه الكبير للّقاء الذي جمعه بالموفد الأميركي توم بارّاك، مشدداً على أنّ "العبرة تبقى في التنفيذ"، ومبدياً تفاؤله بالأجواء وبمستوى التفهّم الذي أظهره بارّاك، خلافاً للأجواء المشحونة التي حاول البعض الترويج لها.

وأشار الزوّار إلى أنّ برّي حصل على موافقة على الورقة اللبنانية التي سُلّمت إلى بارّاك . كما لفتوا إلى أنّ برّي ذكّر، خلال اللقاء، بالعشاء العائلي الذي جمعه قبل ثلاثة أيام بالرئيس جوزاف عون، والذي سادته أجواء توافق حول العديد من الملفات.