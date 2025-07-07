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خاص الجديد

برّي "مرتاح" عكس الأجواء المشحونة.. إليكم ما نقل زواره لـ "الجديد"

2025-07-07 | 14:57
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برّي &quot;مرتاح&quot; عكس الأجواء المشحونة.. إليكم ما نقل زواره لـ &quot;الجديد&quot;
برّي "مرتاح" عكس الأجواء المشحونة.. إليكم ما نقل زواره لـ "الجديد"

خاص

أكد زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي لقناة "الجديد" أنّه عبّر عن ارتياحه الكبير للّقاء الذي جمعه بالموفد الأميركي توم بارّاك، مشدداً على أنّ "العبرة تبقى في التنفيذ"، ومبدياً تفاؤله بالأجواء وبمستوى التفهّم الذي أظهره بارّاك، خلافاً للأجواء المشحونة التي حاول البعض الترويج لها.
وأشار الزوّار إلى أنّ برّي حصل على موافقة حزب الله على الورقة اللبنانية التي سُلّمت إلى بارّاك اليوم. كما لفتوا إلى أنّ برّي ذكّر، خلال اللقاء، بالعشاء العائلي الذي جمعه قبل ثلاثة أيام بالرئيس جوزاف عون، والذي سادته أجواء توافق حول العديد من الملفات.
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خاص الجديد

محليات

توم بارّاك

نبيه برّي

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معلومات الجديد: الرد اللبناني بصيغته التي سُربت بالأمس كان قد أُرسل الى توم بارّاك الذي طلب بعض التعديلات عليه معتبراً أن الرد غير كافٍ ما دفع اللجنة الرئاسية الى العمل على تعديل بعض البنود
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