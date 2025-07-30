رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" جورج سولاج لـ الجديد: الرسائل المتبادلة بين لبنان والمبعوث الأميركي توقفت والمطلوب من الحكومة أعمال تنفيذية بشأن حصر السلاح

معلومات الجديد: ليزا جونسون التقت المسؤولين اللبنانيين ومن بينهم رئيس الجمهورية وفي الرسالة ان لبنان امام فرصة اخيرة عليه التقاطها ووقف التباطؤ في تنفيذ حصر السلاح لأن واشنطن لن تستطيع ردع اسرائيل