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2025-07-31 | 04:55
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يوسف دياب لـ"الجديد": المعطيات تقول ان المهل تضيق بشأن حصر السلاح واعتقد ان الدولة عاجزة عن التنفيذ
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خاص الجديد
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يوسف دياب لـ"الجديد": إسرائيل تحمل الدولة اللبنانية مسؤولية عدم حصر السلاح وقد توجه رسائل امنية وعسكرية للدولة من بينها المطار
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