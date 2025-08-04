القرار الاتهامي بملف المرفأ "اقترب".. تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل

معلومات الجديد: القاضي طارق البيطار بانتظار الحصول على أجوبة على ٦ استنابات دوليّة في الأيام القليلة المقبلة وهو يعتبر أنّ التحقيق اللبناني في ملف انفجار المرفأ "أصبح منجزاً"