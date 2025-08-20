معلومات الجديد: مخطوفو جرمانا الـ7 سيُطلَق سراحهم خلال ساعة بمسعى الأمن الداخلي إضافة إلى فتح طريق السويداء – دمشق

ياسين جابر لـ #الجديد: يتم العمل على ترميم الابنية المتصدعة في الضاحية وتم توفير 20 مليون دولار بتبرّع من دولة العراق وهناك امكانية ان يؤمن مبلغ من الخزينة اللبنانية من أجل السير بعملية الاعمار