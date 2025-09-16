الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
05:49
شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)
05:16
بلدية لبنانية تُخصص غرفة لمكافحة الفساد (صور)
02:34
أنتم بخطر.. والسبب الوجبات السريعة!
02:17
ترامب يؤكد: نتنياهو لن يضرب قطر "مجدداً" (فيديو)
01:27
اسرائيل تواصل نسف المباني والأبراج في غزة (فيديو)
خاص الجديد
بطاقة "حزب الله" الأمنية... ممنوعة! | التفاصيل في النشرة المسائية
2025-09-16 | 12:38
A-
A+
بطاقة "حزب الله" الأمنية... ممنوعة! | التفاصيل في النشرة المسائية
مقالات ذات صلة
أزمة مالية تعصف بـ"حزب الله"؟ | تابعوا النشرة المسائية بعد قليل
"ممنوع" وصلت لـ "حزب الله"!
الساعات التي تسبق بارّاك.. وآخر كلمة لـ "حزب الله" | التفاصيل في النشرة المسائية
بطاقة "حزب الله" الأمنية... ممنوعة! | التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
محليات
الله"
الأمنية...
ممنوعة!
التفاصيل
النشرة
المسائية
العودة الى الأعلى
النائب سليم عون لـ #الجديد: لن نسمح لأي سبب أن يكون عائقاً بتأجيل الانتخابات النيابية "ولو فينا نبكرها كان أفضل"
مراسل الجديد: سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الغارة في النبطية ونقلت 10 إصابات حتى الآن
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:30
الدبلوماسية الفرنسية: الدولة الفلسطينية وبعدها لبنان | التفاصيل ضمن المشهد السياسي بالنشرة الاخبارية
12:30
الدبلوماسية الفرنسية: الدولة الفلسطينية وبعدها لبنان | التفاصيل ضمن المشهد السياسي بالنشرة الاخبارية
12:24
عن المغتربين.. رئيس الحكومة قال لا! | التفاصيل في النشرة المسائية
12:24
عن المغتربين.. رئيس الحكومة قال لا! | التفاصيل في النشرة المسائية
12:23
من حذف "داتا" الكازينو؟ | في النشرة المسائية بعد قليل
12:23
من حذف "داتا" الكازينو؟ | في النشرة المسائية بعد قليل
يحدث الآن
عربي و دولي
15:39
أكسيوس: إسرائيل قدمت مقترحا لسوريا بشأن اتفاقية أمنية جديدة
عربي و دولي
15:26
نتنياهو يصوّب على قطر مجدداً
عربي و دولي
15:23
أ.ف.ب: المدعي العام الأميركي يطالب بالإعدام للمتهم بقتل المؤثر المحافظ تشارلي كيرك
اخترنا لك
الدبلوماسية الفرنسية: الدولة الفلسطينية وبعدها لبنان | التفاصيل ضمن المشهد السياسي بالنشرة الاخبارية
12:30
عن المغتربين.. رئيس الحكومة قال لا! | التفاصيل في النشرة المسائية
12:24
من حذف "داتا" الكازينو؟ | في النشرة المسائية بعد قليل
12:23
النائب سليم عون لـ #الجديد: لن نسمح لأي سبب أن يكون عائقاً بتأجيل الانتخابات النيابية "ولو فينا نبكرها كان أفضل"
03:01
مراسل الجديد: سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الغارة في النبطية ونقلت 10 إصابات حتى الآن
2025-09-15
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية بصاروخ موجه تستهدف شقة في منطقة كسار زعتر بالنبطية
2025-09-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-03
نتنياهو يُعلنها: مهدد بالقتل من الداخل!
2025-09-12
شبكات لتهريب السلاح من سوريا الى لبنان (نداء الوطن)
2025-06-13
أدرعي عن أسر قائدة إحدى الطائرات الإسرائيلية: الإعلام الإيراني كاذب
2025-06-13
الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على ايران استهدفت مبادرات الحفاظ على الاستقرار في المنطقة
04:10
عصابة تخطف وتطلب فدية.. بقبضة قوى الأمن
2025-06-07
بعد "يسقط حكم الفاسد": ملاحقات وتوقيفات جديدة (تقرير)
بالفيديو
بالفيديو
13:21
مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025
2025-09-15
مقدمة النشرة المسائية 15-09-2025
2025-09-15
الحدث - الشيخ عباس الجوهري - الحلقة الكاملة
2025-09-15
من الدوحة.. مراسلة الجديد توافينا بالمستجدات المتعلقة بالقمة الطارئة
2025-09-15
الرئيس عون غادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية - الاسلامية.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-09-14
مقدمة النشرة المسائية 14-09-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:36
بصورتي نصرالله وصفي الدين.. إضاءة صخرة الروشة في الذكرى الأولى
محليات
05:36
بصورتي نصرالله وصفي الدين.. إضاءة صخرة الروشة في الذكرى الأولى
محليات
00:40
مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)
محليات
00:40
مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)
محليات
00:37
إسرائيل لن تهدأ حتى.. (البناء)
محليات
00:37
إسرائيل لن تهدأ حتى.. (البناء)
محليات
04:10
عصابة تخطف وتطلب فدية.. بقبضة قوى الأمن
محليات
04:10
عصابة تخطف وتطلب فدية.. بقبضة قوى الأمن
عربي و دولي
01:20
نساء "الموساد الاسرائيلي".. في قلب طهران!
عربي و دولي
01:20
نساء "الموساد الاسرائيلي".. في قلب طهران!
محليات
02:18
تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
محليات
02:18
تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025