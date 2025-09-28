النائب سليم الصايغ عن إضاءة الروشة: المشهد هوليوودي فالفكرة من ناحية "الماركيتينغ" كانت جذابة أما السؤال الأهم "ما هو الهدف من اختيار هذا المكان والإصرار عليه؟"