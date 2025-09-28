الأخبار
2025-09-27
لحظة إغتيال نصرالله.. المشهد يتكرر (فيديو)
2025-09-26
برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)
2025-09-26
عند الصخرة.. لماذا لم يتدخل الجيش؟ (شاهد الفيديو)
2025-09-26
نتنياهو.. قبل ان يبدأ الكلام فرغت القاعة من المندوبين (فيديو)
2025-09-26
الجيش اللبناني يشتبك مع مطلوبين في دار الواسعة (فيديو)
خاص الجديد
النائب سليم الصايغ عن إضاءة الروشة: المشهد هوليوودي فالفكرة من ناحية "الماركيتينغ" كانت جذابة أما السؤال الأهم "ما هو الهدف من اختيار هذا المكان والإصرار عليه؟"
2025-09-28 | 15:30
2025-09-28 | 15:30
A-
A+
النائب سليم الصايغ عن إضاءة الروشة: المشهد هوليوودي فالفكرة من ناحية "الماركيتينغ" كانت جذابة أما السؤال الأهم "ما هو الهدف من اختيار هذا المكان والإصرار عليه؟"
بين التصعيد والتهدئة: هل تطوي الحكومة صفحة "إضاءة الروشة"؟
لحظة إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وصفي الدين (فيديو)
إضاءة صخرة الروشة بصورة رفيق وسعد الحريري يتوسطهم السيد حسن نصرالله
النائب سليم الصايغ عن إضاءة الروشة: المشهد هوليوودي فالفكرة من ناحية "الماركيتينغ" كانت جذابة أما السؤال الأهم "ما هو الهدف من اختيار هذا المكان والإصرار عليه؟"
خاص الجديد
محليات
الصايغ
إضاءة
الروشة:
المشهد
هوليوودي
فالفكرة
ناحية
"الماركيتينغ"
جذابة
السؤال
الأهم
الهدف
اختيار
المكان
والإصرار
عليه؟"
لبنان: مؤشرات سلبية.. وتحقيق "الصخرة" مستمر!
معلومات الجديد: لا مواعيد الاثنين لرئيس الحكومة بسبب ارتباطه أصلاً بالجلسة التشريعية ومن المفترض أن يكون له كلمة
00:25
معلومات الجديد: لا لقاء مرتقب اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي سيشارك بالجلسة التشريعية
00:25
معلومات الجديد: لا لقاء مرتقب اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي سيشارك بالجلسة التشريعية
16:03
توتر في استديو "وهلق شو".. والسبب: سلاح حزب الله! (فيديو)
16:03
توتر في استديو "وهلق شو".. والسبب: سلاح حزب الله! (فيديو)
15:54
ابراهيم منيمنة لـ "وهلق شو": الصورة المتخذة عن لبنان في الخارج انه ليس صاحب قرار ونحن نقدم الأعذار للإسرائيلي "على طبق من فضة" وهذا ما حصل في موضوع الروشة
15:54
ابراهيم منيمنة لـ "وهلق شو": الصورة المتخذة عن لبنان في الخارج انه ليس صاحب قرار ونحن نقدم الأعذار للإسرائيلي "على طبق من فضة" وهذا ما حصل في موضوع الروشة
محليات
02:53
عن أزمة الروشة.. وزير الداخلية يعلق
محليات
01:53
برّاك "يبشّر" بالحرب (اللواء)
رياضات متنوعة
01:21
اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم
معلومات الجديد: لا لقاء مرتقب اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي سيشارك بالجلسة التشريعية
00:25
توتر في استديو "وهلق شو".. والسبب: سلاح حزب الله! (فيديو)
16:03
ابراهيم منيمنة لـ "وهلق شو": الصورة المتخذة عن لبنان في الخارج انه ليس صاحب قرار ونحن نقدم الأعذار للإسرائيلي "على طبق من فضة" وهذا ما حصل في موضوع الروشة
15:54
الصحافي تمام نورالدين لـ "وهلق شو": الرئيس نواف سلام كان على خطأ حين وضع نفسه في الواجهة بموضوع "إضاءة الروشة"
15:40
الصحافي قاسم قصير لـ "وهلق شو": السيد نصرالله شهيد لبنان والعرب وفلسطين وصخرة الروشة "بعدا متل ما هي" ليس هناك داعٍ لتضخيم الأمور
15:29
غسان سلامة لـ "وهلق شو": الاسرائيلي لم يبد أي اهتمام بورقة باراك ولا مجال في لبنان لفتح أي تفاوض سياسي مع الإسرائيلي
14:58
2025-08-25
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
08:54
أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة
06:23
وائل كفوري يلفت الأنظار بموقف إنساني مع طفلة على المسرح
2025-09-27
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون بلقطات رومانسية في إيطاليا
2025-09-13
لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة
2025-09-27
اول رد فعل لـ شيماء سيف بعد انباء انفصالها عن محمد كارتر
13:18
مقدمة النشرة المسائية 28-09-2025
08:02
ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
07:57
جمال فياض لـ فضل شاكر : سلم نفسك
07:53
وديع الشيخ يوجه رسالة قوية لكل من يهاجمه
2025-09-27
مقدمة النشرة المسائية 27-09-2025
2025-09-27
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
عربي و دولي
13:27
"مستودع أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!
عربي و دولي
13:27
"مستودع أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!
عربي و دولي
07:58
بالصورة: مدينة اختفت.. مُحيت بالكامل!
عربي و دولي
07:58
بالصورة: مدينة اختفت.. مُحيت بالكامل!
فن
08:02
ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
فن
08:02
ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
عربي و دولي
13:30
لقاء بين ترامب ونتنياهو.. وإنجاز المهمة!
عربي و دولي
13:30
لقاء بين ترامب ونتنياهو.. وإنجاز المهمة!
خاص الجديد
11:16
لبنان: مؤشرات سلبية.. وتحقيق "الصخرة" مستمر!
خاص الجديد
11:16
لبنان: مؤشرات سلبية.. وتحقيق "الصخرة" مستمر!
محليات
07:08
حزب الله يحذّر من الفتنة.. ماذا قال عن الجيش؟
محليات
07:08
حزب الله يحذّر من الفتنة.. ماذا قال عن الجيش؟
