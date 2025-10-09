إعترافات التيكتوكر المتهم وما وراء الكاميرا؟ | التفاصيل في النشرة المسائية

معلومات "الجديد": رئيس بلدية الشويفات يقرر إعادة فتح مطمر الكوستابرافا بعد اتصال من محافظ جبل لبنان وتعهدٍ بضمان حقوق المدينة

معلومات "الجديد": رئيس بلدية الشويفات يقرر إعادة فتح مطمر الكوستابرافا بعد اتصال من محافظ جبل لبنان وتعهدٍ بضمان حقوق المدينة