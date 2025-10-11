ممنوع على لبنان.. قبل حصر السلاح والمفاوضات مع إسرائيل!

قرابة عام على اتفاقية وقف إطلاق النار والتزام بها، شهر على قرار حصرية السلاح وخطة الجيش، وأيام على التقرير للجيش اللبناني، في المقابل تعنت إسرائيلي، وإصرار على منع أهل الجنوب من العودة الى قراهم وبلداتهم.