زوار بري للجديد: رئيس المجلس مستاء مما ورده من معلومات عما دار في لقاء وفد الخزانة في ما سمّاه "مطبخ النائب فؤاد مخزومي" حيث أُطلقت اتهامات وتهديدات ضده كانت كافية لعدم اللقاء بالوفد