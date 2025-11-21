الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

لا إقالة ولا استقالة.. و "هواجس بري" على طاولة لاريجاني!

2025-11-21 | 11:54
لا إقالة ولا استقالة.. و &quot;هواجس بري&quot; على طاولة لاريجاني!
لا إقالة ولا استقالة.. و "هواجس بري" على طاولة لاريجاني!

في عيد الاستقلال برز موقف قائد الجيش رودولف هيكل الذي حمل مجموعة رسائل مرتبطة بالتطورات الاخيرة حول دور الجيش في الجنوب، وبرزت حيثيات زيارة النائب علي حسن خليل الى طهران.

في العنوان الاول، ثبت العماد هيكل موقف المؤسسة في مبادئها وعقيدتها وفقا للمصلحة اللبنانية، على اعتبار ان الرسائل السياسية التي وصلت من واشنطن عبر الغاء مواعيده لا تعنيه، بل تعني السلطة السياسية نفسها. وفي معلومات الجديد ان لا اقالة ولا استقالة لقائد الجيش على خلفية الاستياء الاميركي الذي ترجم في الغاء الزيارة.

بالنسبة لزيارة النائب علي حسن خليل الى طهران تحت عنوان المشاركة في مؤتمر القانون الدولي تحت العدوان، افادت معلومات الجديد بأن خليل حمل هواجس بري في لقائه مع الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني، فناقش العلاقة مع طهران وتوزيع الادوار بين الثنائي الشيعي في ظل التغيرات الدولية وضيق هامش المناورة، وحمل تساؤلات بري حول رسالة الحزب الى الرؤساء الثلاثة وما اذا كانت موجهة أيضا من طهران، وناقش ايضا عنوان التفاوض ورفض تطعيم الميكانيزم بخبراء مدنيين.
 
كما ناقش النائب خليل عنوان الانتخابات النيابية وتم التأكيد على الاستمرار بوحدة صف الثنائي فيها.
لا إقالة ولا استقالة.. و "هواجس بري" على طاولة لاريجاني!

Aljadeed
النائب غياث يزيك لـ"الجديد": لسنا معنيين بالكلام عن "بخ السم" ولا بالرد ولا نحمل إلى لبنان إلا الخير والسلام
معلومات الجديد: تخطّى عدد طلبات التسجيل عبر المنصّة الإلكترونيّة التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين عتبة الـ146 ألف

الرئيس عون.. بـ "سيارته" إلى الجنوب!
2025-11-21
