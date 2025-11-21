لا إقالة ولا استقالة.. و "هواجس بري" على طاولة لاريجاني!

في العنوان الاول، ثبت العماد هيكل موقف المؤسسة في مبادئها وعقيدتها وفقا للمصلحة اللبنانية
، على اعتبار ان الرسائل السياسية التي وصلت من واشنطن
عبر الغاء مواعيده لا تعنيه، بل تعني السلطة السياسية نفسها. وفي معلومات الجديد ان لا اقالة ولا استقالة لقائد الجيش على خلفية الاستياء الاميركي
الذي ترجم في الغاء الزيارة.
بالنسبة لزيارة النائب علي حسن خليل
الى طهران تحت عنوان المشاركة في مؤتمر القانون الدولي تحت العدوان، افادت معلومات الجديد بأن خليل حمل هواجس بري في لقائه مع الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني، فناقش العلاقة مع طهران وتوزيع الادوار بين الثنائي
الشيعي في ظل التغيرات الدولية وضيق هامش المناورة، وحمل تساؤلات بري حول رسالة الحزب الى الرؤساء
الثلاثة وما اذا كانت موجهة أيضا من طهران، وناقش ايضا عنوان التفاوض ورفض تطعيم الميكانيزم بخبراء مدنيين.
كما ناقش النائب خليل عنوان الانتخابات النيابية وتم التأكيد على الاستمرار بوحدة صف الثنائي فيها.