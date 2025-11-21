لا إقالة ولا استقالة.. و "هواجس بري" على طاولة لاريجاني!

في عيد الاستقلال برز موقف رودولف هيكل الذي حمل مجموعة رسائل مرتبطة بالتطورات الاخيرة حول دور الجيش في الجنوب، وبرزت حيثيات زيارة النائب الى طهران.

في العنوان الاول، ثبت العماد هيكل موقف المؤسسة في مبادئها وعقيدتها وفقا للمصلحة ، على اعتبار ان الرسائل السياسية التي وصلت من عبر الغاء مواعيده لا تعنيه، بل تعني السلطة السياسية نفسها. وفي معلومات الجديد ان لا اقالة ولا استقالة لقائد الجيش على خلفية الاستياء الذي ترجم في الغاء الزيارة.



بالنسبة لزيارة النائب الى طهران تحت عنوان المشاركة في مؤتمر القانون الدولي تحت العدوان، افادت معلومات الجديد بأن خليل حمل هواجس بري في لقائه مع الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني، فناقش العلاقة مع طهران وتوزيع الادوار بين الشيعي في ظل التغيرات الدولية وضيق هامش المناورة، وحمل تساؤلات بري حول رسالة الحزب الى الثلاثة وما اذا كانت موجهة أيضا من طهران، وناقش ايضا عنوان التفاوض ورفض تطعيم الميكانيزم بخبراء مدنيين.

كما ناقش النائب خليل عنوان الانتخابات النيابية وتم التأكيد على الاستمرار بوحدة صف الثنائي فيها.