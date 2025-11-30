الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

تغطية مباشرة: اليوم الأول لـ "البابا لاون" في لبنان نعتمد هذا اليوم إبتداءً من الآن وشكراً

2025-11-30 | 12:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تغطية مباشرة: اليوم الأول لـ &quot;البابا لاون&quot; في لبنان نعتمد هذا اليوم إبتداءً من الآن وشكراً
تغطية مباشرة: اليوم الأول لـ "البابا لاون" في لبنان نعتمد هذا اليوم إبتداءً من الآن وشكراً


مقالات ذات صلة
تغطية مباشرة: اليوم الأول لـ "البابا لاون" في لبنان نعتمد هذا اليوم إبتداءً من الآن وشكراً

خاص الجديد

محليات

لبنان

البابا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد : قدّم رئيس مجلس النواب نبيه برّي للبابا لاوون الرابع عشر كتاباً يوثّق مسيرة المسيح في الجنوب لكاتب ايطالي. وخلال الخلوة مع البابا عرض برّي لمعاناة الجنوبيين واستمرار الاعتداءات الإسرائ
"حسن نية" تجاه "حزب الله"!

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"وهلق شو": المطلوب ان ينتهي الجيش من حصر السلاح جنوب الليطاني وينتقل بعدها الى المنطقة بين الليطاني والاولي
16:31
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"وهلق شو": حزب الله كان قد التزم باعلان وقف الاعمال العدائية ونوابه وافقوا على البيان الوزاري وبالتالي عليه الالتزام بحصر السلاح في جميع المناطق اللبنانية
16:15
نواف سلام لـ"وهلق شو": من الضروري طلب دعم الدول لاستكمال خطة الجيش ومسألة إلغاء زيارة رودولف هيكل إلى واشنطن قيد المعالجة
15:40
نواف سلام لـ"وهلق شو": حزب الله التزم ببنود وقف الأعمال العدائية
15:40
نواف سلام لـ"وهلق شو": سحب السلاح في المناطق وضمن الحسابات الجغرافية يعتمد على مراحل في خطة الجيش
15:35
نواف سلام لـ"وهلق شو": المطلوب أن ينتهي الجيش من احتواء السلاح في جنوب الليطاني مع نهاية السنة والاحتواء يعني عدم نقل السلاح إلى بقية المناطق اللبنانية
15:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025