خاص الجديد

معلومات الجديد: مهمة السفير كرم ترتكز فقط على الثوابت اللبنانية الأربع وهي بحث وقف الأعمال العدائية وإعادة الأسرى والانسحاب الاسرائيلي وتصحيح النقاط على الخط الأزرق

2025-12-04 | 13:02
معلومات الجديد: مهمة السفير كرم ترتكز فقط على الثوابت اللبنانية الأربع وهي بحث وقف الأعمال العدائية وإعادة الأسرى والانسحاب الاسرائيلي وتصحيح النقاط على الخط الأزرق
معلومات الجديد: مهمة السفير كرم ترتكز فقط على الثوابت اللبنانية الأربع وهي بحث وقف الأعمال العدائية وإعادة الأسرى والانسحاب الاسرائيلي وتصحيح النقاط على الخط الأزرق
معلومات الجديد: مهمة السفير كرم ترتكز فقط على الثوابت اللبنانية الأربع وهي بحث وقف الأعمال العدائية وإعادة الأسرى والانسحاب الاسرائيلي وتصحيح النقاط على الخط الأزرق

خاص الجديد

محليات

الجديد:

السفير

ترتكز

الثوابت

اللبنانية

الأربع

الأعمال

العدائية

وإعادة

الأسرى

والانسحاب

الاسرائيلي

وتصحيح

النقاط

الأزرق

مراسل الجديد: تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في اجواء بعلبك و المحيط
في المريجة.. إشتباكات بين الإستقصاء ومروجي المخدرات

معلومات الجديد: زيارة لودريان تأتي استكمالاً للمساعي الديبلوماسية الفرنسية التي بدأت لخفضِ التصعيد في لبنان وقد تقررت بعدما أعلن لبنان قبوله بتوسيع تمثيله في لجنة الميكانيزم
13:04
مصادر ديبلوماسية للجديد: القرار اللبناني لاقى ارتياحاً عربياً ودولياً ومن شأنه خفض التصعيد في المنطقة
13:03
مصادر سياسية للجديد: احتمال التصعيد الاسرائيلي يبقى قائماً رغم توسيع وفد التفاوض
13:03
معلومات الجديد: الموقف الرسمي اللبناني واضح وعبّر عنه مراراً رئيس الجمهورية بأن التفاوض لا يهدف لا إلى التطبيع ولا إلى عقد اتفاقية سلام
13:02
مصادر سياسية للجديد: تعيين السفير كرم جاء في مواجهة تهديد اسرائيل بتصعيد عسكري على لبنان وبعد رفض اسرائيلي - أميركي لوقف العدوان كشرط للتفاوض
13:01
مصادر سياسية للجديد: الموقف الرسمي اللبناني النهائي في التفاوض يقرره الرئيس عون الذي كان قد نسّق تعيين السفير كرم مع الرئيسين بري وسلام
13:01
