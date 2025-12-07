مقترح اسرائيلي: منطقة عازلة جنوب لبنان.. السياسي محمد عبيد يكشف (فيديو)

السياسي محمد عبيد لـ #الجديد: الرئيس بري كان يعلم بإسم "سيمون كرم" مسبقاً وعلى هامش زيارة البابا لاون عُقدت لقاءات جانبية بين الرئيسين عون وبري من جهة وعون وسلام من جهة أخرى