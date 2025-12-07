الأخبار
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
08:49
غمرة لـ "براك"! (فيديو)
04:55
سياسيو "حزب الله".. على قائمة الاستهداف؟
04:42
شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)
02:07
الأسماك تحتفل بالكريسماس (فيديو)
خاص الجديد
الجديد تواكب الذكرى السنوية لسقوط النظام.. من سوريا مراسلنا
2025-12-07 | 07:24
2025-12-07 | 07:24
A-
A+
الجديد تواكب الذكرى السنوية لسقوط النظام.. من سوريا مراسلنا
الجديد تواكب الذكرى السنوية لسقوط النظام.. من سوريا مراسلنا
الجديد تواكب الذكرى السنوية لسقوط النظام.. من سوريا مراسلنا
خاص الجديد
محليات
سوريا
ذكرى التحرير
سقوط نظام الاسد
تصحيح - النائب ملحم الرياشي لـ #الجديد: كتاب جعجع للرئيسين عون وسلام يخص حصرية السلاح بيد الدولة فقط وسلسون مع الرئيس بري بالرغم من الاختلاف معه بالرأي
مقترح اسرائيلي: منطقة عازلة جنوب لبنان.. السياسي محمد عبيد يكشف (فيديو)
محليات
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
محليات
08:49
غمرة لـ "براك"! (فيديو)
محليات
08:08
أهالي كفركلا.. يلوّحون بالتصعيد!
2025-12-04
رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد
2025-11-26
منشورات كندة حنا تثير غضب العاملين في “النويلاتي”؟!ّ
2025-12-03
"وصلتنا رسائل اسرائيلية ونتنياهو ذهب بعيداً".. ماذا قال الرئيس سلام؟
2025-11-07
في غياب اهل الفن.. دموع محمد رمضان في وداع والده تحزن الجمهور
04:42
شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)
2025-11-05
الجيش يحرر مخطوفاً كويتياً!
07:24
الجديد تواكب الذكرى السنوية لسقوط النظام.. من سوريا مراسلنا
05:02
من معراب.. مراسلة الجديد توفينا بالمستجدات
03:44
مؤتمر صحافي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب
14:06
مقدمة النشرة المسائية 06-12-2025
2025-12-05
مقدمة النشرة المسائية 05-12-2025
2025-12-05
معلومات مفاجئة تكشف عن اسباب الغاء حفل الموسيقار السوري مالك جندلي في حمص
عربي و دولي
02:42
مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ "قوة الرضوان".. وايران تضخ ملايين الدولارات!
عربي و دولي
02:42
مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ "قوة الرضوان".. وايران تضخ ملايين الدولارات!
عربي و دولي
02:11
ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!
عربي و دولي
02:11
ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!
محليات
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
محليات
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
عربي و دولي
01:52
ترامب يهدّد: "نعرف أين تسكنون"
عربي و دولي
01:52
ترامب يهدّد: "نعرف أين تسكنون"
عربي و دولي
02:59
عن سلاح "حزب الله".. الخارجية الايرانية تُعلّق!
عربي و دولي
02:59
عن سلاح "حزب الله".. الخارجية الايرانية تُعلّق!
عربي و دولي
01:30
"تحركات على الحدود تحسّباً لرد حزب الله".. تقديرات اسرائيلية جديدة!
عربي و دولي
01:30
"تحركات على الحدود تحسّباً لرد حزب الله".. تقديرات اسرائيلية جديدة!
