عاجل
العميد المتقاعد بسام ياسين لـ"وهلق شو": المطلوب من الوفد اللبناني المرونة أمام أي مستجد في التفاوض مع التركيز على أهدافه
العميد المتقاعد بسام ياسين لـ"وهلق شو": المطلوب من الوفد اللبناني المرونة أمام أي مستجد في التفاوض مع التركيز على أهدافه
النائب مارك ضو لـ"وهلق شو": مصلحتنا إنهاء تسلح حزب الله والنزاع وليس مجرد ترسيم الحدود مع ضمانات من أميركا والسعودية لحماية الجنوب ومنع الاعتداء على لبنان
النائب مارك ضو لـ"وهلق شو": مصلحتنا إنهاء تسلح حزب الله والنزاع وليس مجرد ترسيم الحدود مع ضمانات من أميركا والسعودية لحماية الجنوب ومنع الاعتداء على لبنان
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
6
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
08:49
غمرة لـ "براك"! (فيديو)
04:55
سياسيو "حزب الله".. على قائمة الاستهداف؟
04:42
شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)
02:07
الأسماك تحتفل بالكريسماس (فيديو)
خاص الجديد
حاكم المركزي يطلب إقفال "القرض الحسن" | التفاصيل في النشرة المسائية
2025-12-07 | 12:28
A-
A+
حاكم المركزي يطلب إقفال "القرض الحسن" | التفاصيل في النشرة المسائية
مقالات ذات صلة
نعيم قاسم لوزير العدل وحاكم المركزي: لسمتا موظفين عن أميركا
نعيم قاسم لوزير العدل وحاكم المركزي: لستما موظفين عند أميركا
ياسين جابر لـ #الجديد: معالجة موضوع القرض الحسن يجب أن تتم سياسياً أولاً وبالحوار
حاكم المركزي يطلب إقفال "القرض الحسن" | التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
محليات
المركزي
إقفال
"القرض
الحسن"
التفاصيل
النشرة
المسائية
العودة الى الأعلى
السياسي محمد عبيد لـ #الجديد: الرئيس بري كان يعلم بإسم "سيمون كرم" مسبقاً وعلى هامش زيارة البابا لاون عُقدت لقاءات جانبية بين الرئيسين عون وبري من جهة وعون وسلام من جهة أخرى
"مداهمة المنازل" جنوباً.. إسرائيل تكرر مطلبها! (فيديو)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:31
العميد المتقاعد بسام ياسين لـ"وهلق شو": المطلوب من الوفد اللبناني المرونة أمام أي مستجد في التفاوض مع التركيز على أهدافه
15:31
العميد المتقاعد بسام ياسين لـ"وهلق شو": المطلوب من الوفد اللبناني المرونة أمام أي مستجد في التفاوض مع التركيز على أهدافه
15:28
النائب مارك ضو لـ"وهلق شو": مصلحتنا إنهاء تسلح حزب الله والنزاع وليس مجرد ترسيم الحدود مع ضمانات من أميركا والسعودية لحماية الجنوب ومنع الاعتداء على لبنان
15:28
النائب مارك ضو لـ"وهلق شو": مصلحتنا إنهاء تسلح حزب الله والنزاع وليس مجرد ترسيم الحدود مع ضمانات من أميركا والسعودية لحماية الجنوب ومنع الاعتداء على لبنان
15:22
النائب مارك ضو لـ"وهلق شو": برّي كان مطلعاً على اسم سيمون كرم وكان ضمن لائحة أسماء للنقاش وتمت الموافقة من الرؤساء الثلاثة
15:22
النائب مارك ضو لـ"وهلق شو": برّي كان مطلعاً على اسم سيمون كرم وكان ضمن لائحة أسماء للنقاش وتمت الموافقة من الرؤساء الثلاثة
يحدث الآن
عربي و دولي
15:31
العميد المتقاعد بسام ياسين لـ"وهلق شو": المطلوب من الوفد اللبناني المرونة أمام أي مستجد في التفاوض مع التركيز على أهدافه
عربي و دولي
15:28
النائب مارك ضو لـ"وهلق شو": مصلحتنا إنهاء تسلح حزب الله والنزاع وليس مجرد ترسيم الحدود مع ضمانات من أميركا والسعودية لحماية الجنوب ومنع الاعتداء على لبنان
عربي و دولي
15:22
النائب مارك ضو لـ"وهلق شو": برّي كان مطلعاً على اسم سيمون كرم وكان ضمن لائحة أسماء للنقاش وتمت الموافقة من الرؤساء الثلاثة
اخترنا لك
العميد المتقاعد بسام ياسين لـ"وهلق شو": المطلوب من الوفد اللبناني المرونة أمام أي مستجد في التفاوض مع التركيز على أهدافه
15:31
النائب مارك ضو لـ"وهلق شو": مصلحتنا إنهاء تسلح حزب الله والنزاع وليس مجرد ترسيم الحدود مع ضمانات من أميركا والسعودية لحماية الجنوب ومنع الاعتداء على لبنان
15:28
النائب مارك ضو لـ"وهلق شو": برّي كان مطلعاً على اسم سيمون كرم وكان ضمن لائحة أسماء للنقاش وتمت الموافقة من الرؤساء الثلاثة
15:22
النائب سليم الصايغ لـ"وهلق شو": التصعيد مستمر ومسار التفاوض منفصل عن النزاع وفتح مسار دبلوماسي يخدم مصلحة لبنان
15:16
غسان حجار لـ"وهلق شو": برّي وعون اتفقا على أن يكون الموفد مدنياً من دون الاتفاق على اسم ورئيس المجلس سمع الاسم في البيان الرئاسي
15:03
رئيس تحرير "النهار" غسان حجار لـ"وهلق شو": واشنطن تطلب من إسرائيل اعتماد الدبلوماسية وخطوة التفاوض تُعدّ حماية للبنان وتنسجم مع رغبة المجتمع الدولي
14:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
2025-09-18
رأسية فان دايك تُتمّ الخماسية القاتلة: ليفربول ملك الوقت القاتل
2025-09-23
أنجلينا جولي: "أحب أمريكا ..لكنني لا استطيع التعرف عليها حاليا"
16:18
البترون عاصمة الميلاد (فيديو)
2025-11-26
اختراقات مفاجئة تضرب حركة الاتصالات الحزبية (اللواء)
2025-09-16
عن باخرة الفيول اويل HAWK III.. بيان عاجل من الجمارك
بالفيديو
بالفيديو
13:18
مقدمة النشرة المسائية 07-12-2025
07:24
الجديد تواكب الذكرى السنوية لسقوط النظام.. من سوريا مراسلنا
05:02
من معراب.. مراسلة الجديد توفينا بالمستجدات
03:44
مؤتمر صحافي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب
2025-12-06
مقدمة النشرة المسائية 06-12-2025
2025-12-05
مقدمة النشرة المسائية 05-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
محليات
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
عربي و دولي
02:42
مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ "قوة الرضوان".. وايران تضخ ملايين الدولارات!
عربي و دولي
02:42
مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ "قوة الرضوان".. وايران تضخ ملايين الدولارات!
عربي و دولي
02:11
ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!
عربي و دولي
02:11
ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!
عربي و دولي
01:52
ترامب يهدّد: "نعرف أين تسكنون"
عربي و دولي
01:52
ترامب يهدّد: "نعرف أين تسكنون"
محليات
08:08
أهالي كفركلا.. يلوّحون بالتصعيد!
محليات
08:08
أهالي كفركلا.. يلوّحون بالتصعيد!
عربي و دولي
02:59
عن سلاح "حزب الله".. الخارجية الايرانية تُعلّق!
عربي و دولي
02:59
عن سلاح "حزب الله".. الخارجية الايرانية تُعلّق!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025