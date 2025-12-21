لبنان واسرائيل.. مقاربات جداً مختلفة!

يبدو المشهد اللبناني مجمدا ليس بانتظار الاعياد، بل لان الاعياد تتزامن مع موعد لقاء الرئيس برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو في التاسع والعشرين من الجاري. ووفق مصادر دبلوماسية اميركية ان هذا الاجتماع ينتظر منه ان يناقش ملفات المنطقة بدءا من وصولا الى .

وبانتظار تداعيات هذا الاجتماع على ، فان المعلومات عن اجتماع الميكانيزم الاخير تتحدث عن مقاربات مختلفة جدا بين لبنان واسرائيل.



ففي الوقت الذي قفزت فيه اسرائيل الى النقاش السياسي والاقتصادي حول المنطقة الحدودية بما فيها المنطقة التي تخطط اسرائيل ان تكون خالية من السكان، يتمسك لبنان بمطالبه الامنية المتعلق بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وانسحاب اسرائيل ووقف غاراتها تزامنا مع اعلان والسلطات وحزب لبنان بحصر السلاح بيد الجيش جنوب الليطاني قبل نهاية العام، واعلان الحكومة استعدادها للبدء بالمرحلة الثانية من الخطة الامنية مطلع العام.

