لبنان واسرائيل.. مقاربات جداً مختلفة!

وبانتظار تداعيات هذا الاجتماع على لبنان
، فان المعلومات عن اجتماع الميكانيزم الاخير تتحدث عن مقاربات مختلفة جدا بين لبنان واسرائيل.
ففي الوقت الذي قفزت فيه اسرائيل الى النقاش السياسي والاقتصادي حول المنطقة الحدودية بما فيها المنطقة التي تخطط اسرائيل ان تكون خالية من السكان، يتمسك لبنان بمطالبه الامنية المتعلق بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وانسحاب اسرائيل ووقف غاراتها تزامنا مع اعلان الجيش اللبناني
والسلطات اللبنانية
وحزب الله التزام
لبنان بحصر السلاح بيد الجيش جنوب الليطاني قبل نهاية العام، واعلان الحكومة استعدادها للبدء بالمرحلة الثانية من الخطة الامنية مطلع العام.