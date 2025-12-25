معلومات الجديد: أجواء دبلوماسية مصرية تعمل على الخط الحكومي لدفع حزب الله كي يعلن موقفاً متعاوناً قبل قمة ترامب ونتنياهو للجم أي تصعيد محتمل

مصادر أمنية للجديد: ما أتى من اتهامات لعناصر الجيش وضباطه لا يمكن أن يوضع إلا ضمن إحباط اسرائيل لعمل الجيش تحضيراً لتصعيد محتمل سيأتي بعد لقاء ترامب ونتنياهو