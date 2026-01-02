الأخبار
خاص الجديد

مصدر قضائي للجديد: مذكّرات التوقيف تمّ تعميمها على الأجهزة الأمنية لكن حتى الآن لم يتم العثور عليهم

2026-01-02 | 13:02
مصدر قضائي للجديد: مذكّرات التوقيف تمّ تعميمها على الأجهزة الأمنية لكن حتى الآن لم يتم العثور عليهم
مصدر قضائي للجديد: مذكّرات التوقيف تمّ تعميمها على الأجهزة الأمنية لكن حتى الآن لم يتم العثور عليهم
مصدر قضائي للجديد: مذكّرات التوقيف تمّ تعميمها على الأجهزة الأمنية لكن حتى الآن لم يتم العثور عليهم

معلومات الجديد: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يستمع في هذه الاثناء الى "ابو عمر" في قصر عدل بيروت بعد ان تم احضاره من اليرزة وقد استمع الحجار ايضاً الى عدد من الشهود
عن العلاقة بابو عمر.. النائب حسن مراد يوضّح

دون حرب كبرى.. لبنان أمام فرصة التفاوض!
13:14
وزير العدل عادل نصار للجديد عن توقيف ضباط الأسد في لبنان: القضاء اللبناني لا يتردّد في تنفيذ أي إستنابة قضائية ترده يشمل أي مطلوب مهما كان
13:02
مصدر قضائيّ للجديد: القضاء الفرنسي طلب التحرّي عن وجود ضباط في نظام الأسد على الأراضي اللبناني لتوقيفهم وتسليمهم
13:01
معلومات الجديد: لودريان لن يصل الى لبنان في الاسبوع الاول من هذا العام وبالتالي لن يشارك في اجتماع الميكانيزم بعدما كانت طُرحت هذه الفكرة من الفرنسيين
13:00
هنا بيروت - سيمون ابو فاضل - الحلقة الكاملة
09:46
هذا ما دار بين النائب سليمان و"أبو عمر".. والتحقيقات مستمرة!
09:10
