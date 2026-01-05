النائب جورج عدوان لـ"الجديد": لا تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ونحن نطالبه بتطبيق الدستور والقوانين ونرى أنه من الطبيعي أن تنعقد جلسة للبحث بمشروع قانون الحكومة.