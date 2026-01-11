عن بري والمفاوضات.. عبيد ينفي كلاما منسوبا له

وقال عبيد في بيانه: "يهمني ان اوضح ان هذا الكلام لم يرد مطلقا على لساني في المقابلة المذكورة، وإنما هو دس رخيص يهدف الى اثارة فتنة". وجرى تداول خبر عبر منصات التواصل ان عبيد انتقد موقف من المفاوضات وأنه كان بامكانه الخروج باتفاق افضل بكثير من الاتفاق الذي حصل و لكنه ربما خضع للتهديديات الاميركية خوفا من فرض عقوبات عليه.