الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

مراسل الجديد: غارات جديدة تستهدف مرتفعات جبل الريحان

2026-01-11 | 07:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل الجديد: غارات جديدة تستهدف مرتفعات جبل الريحان
مراسل الجديد: غارات جديدة تستهدف مرتفعات جبل الريحان
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: غارات جديدة تستهدف مرتفعات جبل الريحان

خاص الجديد

محليات

الجديد:

غارات

جديدة

تستهدف

مرتفعات

الريحان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سلام يلتقي سفراء "الخماسية" غدًا
عن بري والمفاوضات.. عبيد ينفي كلاما منسوبا له

اقرأ ايضا في خاص الجديد

حادثة مرعبة.. حاول خنق والده "طمعاً بالجنة" (فيديو)
12:02

حادثة مرعبة.. حاول خنق والده "طمعاً بالجنة" (فيديو)

في حادثة وصفت بالمرعبة، حاول أحد أبناء الجالية الآسيوية خنق والده في المدينة المنورة، كي "يضمن له دخول الجنة" على حد اعتقاده، وعلى الفور تدخلت الشرطة وأنقذت الوالد. وبحسب التعليقات على الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا، فإن هذا الفعل نتج عن "جهل"، وفهم خاطئ لحديث نبوي شريف، خصوصا أن الدين الإسلامي يوصي ببر الوالدين والإحسان لهما.

12:02

حادثة مرعبة.. حاول خنق والده "طمعاً بالجنة" (فيديو)

في حادثة وصفت بالمرعبة، حاول أحد أبناء الجالية الآسيوية خنق والده في المدينة المنورة، كي "يضمن له دخول الجنة" على حد اعتقاده، وعلى الفور تدخلت الشرطة وأنقذت الوالد. وبحسب التعليقات على الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا، فإن هذا الفعل نتج عن "جهل"، وفهم خاطئ لحديث نبوي شريف، خصوصا أن الدين الإسلامي يوصي ببر الوالدين والإحسان لهما.

جلسة للحكومة الثلاثاء.. اليكم جدول الأعمال
11:47

جلسة للحكومة الثلاثاء.. اليكم جدول الأعمال

يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي للبحث في تطورات الوضع المالي وسُبل تحسين ادارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب يوم الثلاثاء 13-01-2026 عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.

11:47

جلسة للحكومة الثلاثاء.. اليكم جدول الأعمال

يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي للبحث في تطورات الوضع المالي وسُبل تحسين ادارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب يوم الثلاثاء 13-01-2026 عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.

بعد التهديد.. إسرائيل تقصف كفرحتى (فيديو)
Play
11:34

بعد التهديد.. إسرائيل تقصف كفرحتى (فيديو)

أفاد مراسل "الجديد" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة كفرحتى، قضاء صيدا، جنوب لبنان، بعدما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تهديدًا لهذه البلدة.

11:34

بعد التهديد.. إسرائيل تقصف كفرحتى (فيديو)

أفاد مراسل "الجديد" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة كفرحتى، قضاء صيدا، جنوب لبنان، بعدما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تهديدًا لهذه البلدة.

يحدث الآن

اخترنا لك
حادثة مرعبة.. حاول خنق والده "طمعاً بالجنة" (فيديو)
12:02
جلسة للحكومة الثلاثاء.. اليكم جدول الأعمال
11:47
بعد التهديد.. إسرائيل تقصف كفرحتى (فيديو)
11:34
مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إستهدفت المنطقة المهددة في كفرحتى
10:30
تضامن معها.. فقص شعره (فيديو)
09:39
سلام يلتقي سفراء "الخماسية" غدًا
09:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026