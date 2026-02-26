من الخارجية الأميركية.. مراسل الجديد ينقل آخر معطيات التفاوض مع إيران (فيديو)

View this post on Instagram
يستمر الترقب المحلي والإقليمي لملف التفاوض الإيراني - الأميركي الذي يتصدر كل المعطيات، وعليه ستبنى سيناريوهات المراحل القادمة.
أفادت معلومات الجديد أن مديرية الجمارك أوقفت عددًا من الشاحنات منذ عدة أيام، وطالبت بنقلها إلى مرفأ بيروت إثر الاشتباه في حمولتها. وقد تبيّن بعد معاينة عدد منها عند وصولها إلى المرفأ، أن البضاعة التي كانت بداخلها استبدلت بأكياس من البصل، ولم يصل من الشاحنات فعليًّا سوى لوحاتها.