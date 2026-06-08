📺 ترابط المسارين.. بلسان السفير (تابعوا النشرة النشرة المسائية)

معلومات الجديد: في المرحلة الأخيرة يتموضع الجيش الاسرائيلي في نقاط أمنية يصفها "بالحاكمة" وفيها تبقى إسرائيل الى حين التأكد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه