معلومات الجديد: بعد وقف النار الشامل يكون حزب الله قد انسحب من منطقة الخط الأصفر وتبدأ إسرائيل بالانسحاب تدريجياً من بعض القرى تزامناً مع انتشار الجيش فيها ومباشرته تفكيك المنشآت تمهيدا لعودة الاهالي