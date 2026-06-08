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2026-06-08 | 13:04
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معلومات الجديد: في المرحلة الأخيرة يتموضع الجيش الاسرائيلي في نقاط أمنية يصفها "بالحاكمة" وفيها تبقى إسرائيل الى حين التأكد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه
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