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خاص الجديد

معلومات الجديد: الرئاسة اللبنانية تترقّب مجريات الاتصالات والمسارات التفاوضية وترحّب بأي وقف نار

2026-06-14 | 13:18
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معلومات الجديد: الرئاسة اللبنانية تترقّب مجريات الاتصالات والمسارات التفاوضية وترحّب بأي وقف نار
معلومات الجديد: الرئاسة اللبنانية تترقّب مجريات الاتصالات والمسارات التفاوضية وترحّب بأي وقف نار
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معلومات الجديد: الرئاسة اللبنانية تترقّب مجريات الاتصالات والمسارات التفاوضية وترحّب بأي وقف نار

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الحدث - الحلقة الكاملة - 14-06-2026
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