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2026-06-13
شكران مرتجى تتمالك دموعها بعد المطالبة بسحب جنسيتها وتؤكد: جنسيتي لم تُمنح لي
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مصدر مقرّب من عين التينة لـ"الجديد": لقاء عُقد بين مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان والسفير ميشال عيسى لكن ليس بعد ساعات من اللقاء الذي جمع عيسى مع بري ولا تعليق على أجواء اللقاءات حالياً
2026-06-14 | 13:19
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مصدر مقرّب من عين التينة لـ"الجديد": لقاء عُقد بين مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان والسفير ميشال عيسى لكن ليس بعد ساعات من اللقاء الذي جمع عيسى مع بري ولا تعليق على أجواء اللقاءات حالياً
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مصدر مقرّب من عين التينة لـ"الجديد": لقاء عُقد بين مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان والسفير ميشال عيسى لكن ليس بعد ساعات من اللقاء الذي جمع عيسى مع بري ولا تعليق على أجواء اللقاءات حالياً
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الحدث - الحلقة الكاملة - 14-06-2026
حب في زمن الحرب (التفاصيل في النشرة المسائية)
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2026-06-08
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2026-06-13
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2026-06-13
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